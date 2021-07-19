В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса

Пять из них являются завозными, а 50 – контактными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Пять из них являются завозными, а 50 – контактными, - отметили также в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным, остальные 40 человек будут лечиться на дому. Что же касается географии распространения коронавируса на территории республики, то за эти сутки большая часть заболевших была выявлена в Казани (29 человек) и Небрежных Челнах (11 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 23 315 случаев короанвируса, в 20 814 из которых люди смогли выздороветь, а в 578 скончались в результате болезни.