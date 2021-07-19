Более 700 молодых людей из Казани начали службу в армии

Всего же к призыву на службу в армии подлежали 4 549 горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани завершилась первая призывная кампания 2021 года. На службу в армию из города отправились более 700 молодых людей. Таким образом, столица Татарстана полностью выполнила установленный ей план на весенний призыв. Сообщает мэрия Казани.

Всего же к призыву на службу в армии подлежали 4 549 горожан. Из них на призывные комиссии явились 4 537 человек. Материалы по 12 не пришедшим будут направлены в следственные органы.

К слову, 103 человека от общего числа призывников, направленных на службу в армию, являются выпускниками вузов Казани. А 367 только, только получили среднее профессиональное образование.

35 молодых людей были направлены на Балтийский флот, Черноморский флот принял 76 казанских ребят, а на Северном флоте отслужат 29 человек.

В части и соединения ВДВ распределили 26 казанцев, в том числе семь ребят, прошедших подготовку в аэроклубе парашютистов. Также в Президентский полк ФСО России направлены 9 призывников из столицы Татарстана, а в научные роты – 13 парней. 63 человека с подготовкой Казанской школы ДОСААФ будут служить на должностях военных водителей.