Названы лучшие школы Казани по итогам ЕГЭ-2021

Список лучших школ Казани по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 июля, на совещании в мэрии Казани огласили список лучших школ города по итогам ЕГЭ - 2021 по русскому языку и математике.

Топ-10 лучших школ по результатам ЕГЭ по русскому языку:

- Частная школа «Елена-Сервис»

- Инженерный лицей КНИТУ-КАИ

- Лицей №131

- Лицей при КФУ

- Лицей-интернат №7

- Гимназия №2

- IT-лицей КФУ

- Гимназия №122

- Гимназия-интернат №4

- Гимназия №19

Топ-10 школ по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня:

- Лицей №131

- IT-лицей КФУ

- Инженерный лицей КНИТУ-КАИ

- Лицей-интернат №2

- Академический лицей

- Гимназия №7

- Частная школа «Елена-Сервис»

- Гимназия №27

- Гимназия №175

- Школа №68.

При этом, по словам и.о. начальника управления образования Казани Альберта Ахметова, в этом году в городе не было зафиксировано ни одного случая использования шпаргалок и попытки пронести телефон при сдаче ЕГЭ.