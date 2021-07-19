Названы лучшие школы Казани по итогам ЕГЭ-2021

Список лучших школ Казани по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 19 июля, на совещании в мэрии Казани огласили список лучших школ города по итогам ЕГЭ - 2021 по русскому языку и математике.
Топ-10 лучших школ по результатам ЕГЭ по русскому языку:
- Частная школа «Елена-Сервис»
- Инженерный лицей КНИТУ-КАИ
- Лицей №131
- Лицей при КФУ
- Лицей-интернат №7
- Гимназия №2
- IT-лицей КФУ
- Гимназия №122
- Гимназия-интернат №4
- Гимназия №19
Топ-10 школ по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня:
- Лицей №131
- IT-лицей КФУ
- Инженерный лицей КНИТУ-КАИ
- Лицей-интернат №2
- Академический лицей
- Гимназия №7
- Частная школа «Елена-Сервис»
- Гимназия №27
- Гимназия №175
- Школа №68.
При этом, по словам и.о. начальника управления образования Казани Альберта Ахметова, в этом году в городе не было зафиксировано ни одного случая использования шпаргалок и попытки пронести телефон при сдаче ЕГЭ.