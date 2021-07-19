В Татарстане выполнена большая часть капремонта на дороге Мензелинск - Русский Каран - Тогашево

Для завершения ремонта подрядчику остается установить барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Мензелинском районе Татарстана продолжается капитальный ремонт региональной автодороги Мензелинск - Русский Каран - Тогашево. Там обновляется участок протяженностью 7,3 километра. Сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Дорога проходит по 3 технической категории – 2 полосы движения и восьмиметровая проезжая часть. По ней выезжают в Сармановский район республики и федеральную трассу М-7 «Волга». Также по дороге Мензелинск - Русский Каран – Тогашево курсируют школьные и сельские автобусы.

В настоящее время на участке уже застелен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10, восстановлены и закреплены оси трассы. По всей протяженности дорожники построили из асфальтобетонной смеси семь съездов. Сейчас вдоль дороги производится укрепление обочины щебнем по два метра с каждой стороны.

Для завершения ремонта подрядчику остается установить 380 погонных метров барьерных ограждений, 57 дорожных знаков и 210 сигнальных столбиков.