В Вахитовском районе Казани дома, вузы, мечеть и гостиницу на сутки оставят без воды

Воды не будет с 21 по 22 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9.00 21 июля до 9.00 22 июля, то есть ровно на сутки, в Вахитовском районе Казани отключат в воду последующим адресам: ул.М.Гафури, 4, 4а (детский сад №209), 34а (гимназия №1), 34а корпус 1 (мечеть), 46 (гостиница), 46а; ул.Девятаева, 1 (все корпуса), 1а, б; 3, 7, 19, ул.Зайцева, 5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31; ул.Меховщиков, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а, 40б, 44, а также по улице Портовая.

Отключение произойдет из-за проведения работ по переврезке вынесенного из-за строительства дороги участка водопровода.

- Размещение автоцистерн с водой для населения будет организовано согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».