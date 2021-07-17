В 2021 году в Татарстане отремонтируют 213 образовательных учреждения за 2 миллиарда рублей

В настоящее время программа капремонта реализована на 56% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане самой крупной программой по капитальному ремонту является программа по обновлению образовательных учреждений. На эти цели в республике выделено 2 миллиарда рублей. В рамках программы будут отремонтированы 213 объектов. В настоящее время программа реализована на 56%. Сообщает пресс-служба президента республики.

49 объектов из общего числа – это детские сады. 12 из них уже отремонтированы, в 35 проводятся строительно-монтажные работы.

В общеобразовательных организациях капитальный ремонт реализован на 77%. Из 33 школ в программе в девяти ремонт закончен, а 24 школы еще обновляются.

В коррекционных школах ремонт выполнен на 56%. 3 объекта полностью обновлены, ремонтируются – 7.

Почти на 100% реализован капремонт функциональных зон в школах. Из 116 объектов в 85 отремонтированы школьные функциональные зоны, в 31 зоне работа продолжается.

В программу организации горячего питания в школах включены 198 объектов. Данная программа в регионе реализуется впервые. Сегодня в процессе обновления находятся 192 объекта.

Также в трех из пяти общежитий ссузов, включенных в программу , ремонтные работы полностью завершены.