Президент Татарстана: «Перебоев с поставками вакцины возникать не должно»

Глава региона заявил, что сегодня в республике имеется недельный запас вакцины. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение не допускать перебоев с поставками партий вакцин от коронавируса в республику. Оно адресовано Минздраву и оперштабу Татарстана. Сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов отметил, что ежедневно в Татарстане прививаются более 10 тысяч человек. В отдельные дни показатель приближается к отметке в 20 тысяч человек. Глава региона заявил, что сегодня имеется недельный запас, но ситуацию нужно постоянно контролировать.

Президент республики также напомнил, что массовые мероприятия на территории Татарстана проводятся только по согласованию с «антиковидным» штабом.