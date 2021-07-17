Для подключения к теплосетям новой школы в Ульяновской области выделили более 40 миллионов рублей

Строительство школы планируют завершить до конца 2022 года Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Власти Ульяновской области распорядились выделить более 40 миллионов рублей для строящейся школы в Димитровграде. Денежные средства пойдут на подключение учебного заведения к теплосетям. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Решить вопрос с теплоснабжением будущей школы нужно в этом году, чтобы не приостанавливать работу подрядчика по отделке. В этом году решено направить 15 миллионов рублей, в следующем, соответственно, будут выделены остальные 25 миллионов рублей.

В Минстрое региона заверили, что уже договорились с ресурсной организацией насчет подключения образовательного учреждения к теплосетям.

Новую школу на 1101 место в Димитровграде планируют достроить до конца 2022 года.