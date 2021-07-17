Жители Сабинского района Татарстана инвестировали в строительство колодца в Нигере

Стоимость одного колодца составляет около 74 тысяч рублей. Фото: Инстаграм-аккаунт газеты "Саба таннары"

В месяц Рамадан жители Сабинского района Татарстана инициировали сбор средств на строительство колодца в Нигере. Это не первая подобная акция помощи татарстанцев африканской стране, расположенной в пустыне и не имеющей выхода к морю. Сообщает газета «Саба таннары» в своем Инстаграме.

Стоимость одного колодца составляет около 74 тысяч рублей.

Жители Сабинского района и в прошлом году обеспечили колодцем мусульман, проживающих в Нигере. Как сообщали «Саба таннары», в 2019 году еще один колодец за свои деньги там создал религиозный деятель из того же Сабинского района. А годом ранее – в 2018 татарстанский блогер вложился в строительство и лично помог выкопать в Нигере 20 колодцев во время своего путешествия.