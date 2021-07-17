Инвестсовет Татарстана утвердил строительство семенного завода, паркинга и парка-музея

Решение о реализации принято на очередном собрании при участии президента республики Рустама Минниханова. Фото: president.tatarstan.ru

Инвестиционный совет Татарстана одобрил три новых проекта: семенной завод в ОЭЗ «Алабуга», паркинг в Альметьевске и парк-музей в Набережных Челнах. Решение об их реализации принято на очередном собрании при участии президента республики Рустама Минниханова. Сообщает пресс-служба главы региона.

Первый проект реализует компания «Саатбау Рус». На новом семенном заводе планируют производить до 30 тысяч тонн продукции в год. Сбывать семена намерены в Татарстане, а также у соседей, в частности, в Башкортостане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Примерно четверть производимой продукции будут экспортировать в Казахстан, Монголию и Узбекистан. Учитывая нынешние климатические условия, Рустам Минниханов призвал обратить внимание на засухоустойчивые и высокопродуктивные сорта семян.

Проект нового многоуровневого паркинга рядом с жилым сектором представила компания «Татнефть». Предположительно там будут созданы 430 машиномест. Паркинг поспособствует разгрузке близледащих улиц и дворов от автомобилей. Крышу паркинга хотя оборудовать универсальной спортплощадкой.

Проект парка-музея принадлежит КАМАЗу. Его хотят посвятить истории автогиганта. Музей планируют создать под открытым небом. Экспонатами станут исторические и новейшие образцы автомобилей КАМАЗ.