За последние сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая COVID-19

По данным на 17 июля, в регионе зарегистрировано 23 203 случая COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано еще 54 случая заражения коронавирусом. В больницу госпитализировали 18 человек, остальные 36 лечатся дома.

Завозными оказались три случая от общего числа, 51 случай – контактный.

По данным на 17 июля, в регионе зарегистрировано 23 203 случая COVID-19. За весь период выздоровело 20 766 человек, в том числе 33 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 722 606 человек (прирост за сутки 13 403), из них 480 144 получили вторую прививку.