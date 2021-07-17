Власти Набережных Челнов потратят 234 миллиона рублей на приобретение автобусов

Автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство Набережных Челнов объявило тендер на приобретение крупногабаритных автобусов. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Для города планируют купить 21 автобус вместимостью не менее 108 человек. Средняя цена за единицу транспорта – 11,1 миллиона рублей. За всю партию автобусов власти города готовы потратить 234 миллиона рублей.

Согласно документу, новые автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость. Транспорт должен быть с дизельным двигателем «Евро-5». Вся партия автобусов должна быть выпущена в текущем году.

Торги по данному тендеру пройдут 26 июля.