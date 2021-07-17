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Общество17 июля 2021 14:37

Власти Набережных Челнов потратят 234 миллиона рублей на приобретение автобусов

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость

Автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство Набережных Челнов объявило тендер на приобретение крупногабаритных автобусов. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Для города планируют купить 21 автобус вместимостью не менее 108 человек. Средняя цена за единицу транспорта – 11,1 миллиона рублей. За всю партию автобусов власти города готовы потратить 234 миллиона рублей.

Согласно документу, новые автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость. Транспорт должен быть с дизельным двигателем «Евро-5». Вся партия автобусов должна быть выпущена в текущем году.

Торги по данному тендеру пройдут 26 июля.