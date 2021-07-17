В Казани продлили ограничения движения на улице Лево-Булачная и проспекте Альберта Камалеева

Ограничение на Лево-Булачной действительно до 25 июля, а на проспекте Альберта Камалеева - до 30 сентября Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В столице Татарстана продлены ограничения на улице Лево-Булачная, где идут фасадные работы, и на проспекте Альберта Камалеева, где сейчас строят вторую линию метрополитена. Решение закреплено постановлением исполкома города. Сообщает городская мэрия.

Так, на Лево-Булачной закрыт проезд рядом с домом №38. Ограничение действует до 25 июля.

Автодорогу на проспекте Альберта Камалеева прикрыли для транспорта и пешеходов до 30 сентября. Ограничение касается участка на пересечении с проспектом Победы, в сторону улицы Назиба Жиганова.