"Рубин" расстался с Давиташвили, игрок не смог убедить Слуцкого

Фото: ФК Рубин.

Казанский "Рубин" расстался с полузащитником Зурико Давиташвили. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Зурико перебрался в Казань перед сезоном 2019/2020. По началу он часто попадал в состав, но по ходу следующего сезона его отдали в аренду в "Ротор". По окончании чемпионата Давиташвили вернулся в "Рубин" и пробовал пробиться в состав, но убедить Леонида Слуцкого не сумел.

Не последнюю роль в расставании сыграло обилие легионеров в составе "Рубина". Даже учитывая уход Давиташвили в казанском клубе 10 иностранцев. Заявка на сезон может содержать не более 8 иностранных игроков.

Отметим, что всего в футболке "Рубина" Зурико Давиташвили провел 28 матчей и записал на свой счет 2 гола.