Просим людей отнестись с пониманием: в Казани наметились перебои с вакциной от коронавируса

Ежедневно в Татарстане прививаются более 10 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 16 июля в Татарстане от COVID-19 привились 709 тысяч 203 человека, в том числе 11 тысяч 335 – за последние сутки. Вторую дозу вакцины получили 459 тысяч 289 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ – руководитель Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.

- Мы отмечаем некоторые перебои с поступлением вакцины, но просим людей отнестись к этому с пониманием. Сегодня или завтра должна появиться очередная партия вакцины на складах, ждем порядка 50 тысяч доз. После этого их сразу же доставят в пункты вакцинации, в том числе – в мобильные пункты около станций метро и в торговых центрах.

С начала недели в Казани возобновил работу пункт вакцинации в ЦУМе.. Напомним, что также мобильные пункты работают в ТРЦ «Южный», в ТРЦ «Мега» и в ТРК «Парк Хаус».