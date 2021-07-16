Знал, что хозяин умер и решил реализовать имущество: Житель Ульяновской области украл у соседа гараж и продал его

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

14 июля в полицию поступило сообщение от 57-летней жительницы Татарстана о краже гаража, принадлежащего ее умершему родственнику.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 29-летнего неработающего жителя рабочего поселка Цильна Ульяновской области.

Со слов задержанного, зная, что хозяин гаража скончался, злоумышленник решил реализовать его имущество. Найдя клиента, он продал украденное за 13 000 рублей.

В настоящее время по данному факту следственным отделением ОМВД России по Цильнинскому району проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.