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Общество16 июля 2021 12:08

График работы МФЦ Казани 19-20 июля 2021 года: когда и в какие офисы можно обратиться

График работы МФЦ Казани 19-20 июля 2021 года: из-за Курбан-байрама время работы учреждений изменится
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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20 июля офисы работать не будут.

20 июля офисы работать не будут.

Филиалы МФЦ в Казани в начале следующей недели в связи с празднованием Курбан-байрама будут работать по скорректированному графику. 20 июля является нерабочим днем для всех офисов «Мои документы», а 19 июля они закроются на один час раньше.

С 8:00 до 17:00 будут работать Зареченский, Ново-Савиновский, Вахитовский, Приволжский, Южный, Советский, Дербышинский, Юдинский отделы и отдел в ЖК «Салават Купере», а также дополнительный офис Приволжского отдела (улица Кулагина, 1).

С 8:00 до 19:00 казанцев будут принимать в Московском и Авиастроительном отделах, сообщается на сайте МФЦ.