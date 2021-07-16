Казанцы стали дольше говорить по телефону, чем до пандемии

Фото: Билайн.

Проект «Билайн.Аналитика» оценил активность абонентов разных возрастов, использующих голосовую связь, по сравнению летом 2019 года, до начала пандемии.

Несмотря на то, что за последние два года общий голосовой трафик остался почти на прежнем уровне, у абонентов в Казани на 9% выросла средняя продолжительность разговора. При этом люди в возрасте 65+ стали общаться по телефону еще дольше (на 17%).

По количеству совершаемых звонов лидируют казанцы в возрасте 25-45 лет, на втором месте по активности - люди 45-65 лет, на третьем - абоненты 65+. Клиенты Билайн младше 25 лет используют голосовую связь реже всего, предпочитая мобильный интернет.

В целом, во всех регионах России средняя длительность разговора среди всех категорий абонентов в этом году составила 2 минуты 47 секунд. При этом женщины говорят на 20% дольше, чем мужчины.

Фото: Билайн.

В топ-3 самых говорящих регионов попали жители Тамбова, Барнаула и Пензы. Самые лаконичные абоненты живут в Красноярске, на Сахалине, в Бурятии, Перми и Ижевске.

Сеть Билайн полностью готова к дальнейшему росту голосового и интернет-трафика: за последние 3,5 года компания построила базовых станций 4G больше, чем за всю свою историю. Также оператор в Казани внедрил новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks*), работающую под управлением искусственного интеллекта. Эта технология позволила создать бесшовное покрытие LTE, чтобы при перемещении по городу связь у абонентов оставалась стабильной и скорости мобильного интернета было достаточно для комфортного интернет-серфинга.

Чаще всего, помимо звонков внутри России, абоненты Билайн звонят в Узбекистан, Украину и Таджикистан. В Россию больше всего поступает вызовов из Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана и США (всплеск количества звонков из США пришелся на время локдауна в марте-апреле 2020 года). Международные звонки в среднем занимают около 2,6 минуты. Дольше всех разговаривают звонящие из Азербайджана, Чехии и Норвегии.

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть