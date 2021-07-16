На базе одного из лагерей КАМАЗа возведут центр дополнительного образования «Адымнар»

Строительство нового центра начнется сразу после открытия школы "Адымнар" в Набережных Челнах. Фото: nabchelny.ru

С 1 первого сентября в Набережных Челнах начнет работу полилингвальная школа «Адымнар». В Госсовете Татарстана сообщили, что сразу после открытия будет запущено строительство одноименного центра дополнительного образования.

Новый центр расположат на базе одного из лагерей КАМАЗа, он станет частью нового полилингвального комплекса.

Центр будет функционировать круглый год в формате лагеря. Смены планируют организовывать по разной тематике, в частности, химические, астрономические или математические. А проходить они будут на нескольких языках.