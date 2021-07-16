В Казани временно закрывают проезд на Мавлютова и Сахарова

На одной из улиц уже возводят линию метрополитена, а на другой будут строить подземный пешеходный переход Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана на время ограничивают движение по улицам Академика Сахарова и Хусаина Мавлютова. На первой уже возводят линию метрополитена, а на второй будут строить подземный пешеходный переход. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

На улице Академика Сахарова временно закрыли движение и для транспорта, и для пешеходов. Для машин ограничение действует рядом с домом №21 и продлится до 1 августа. А пешеходам вплоть до 24 октября запретили движение по тротуару на участке рядом с домами №21 и №25.

На Мавлютова движение транспорта перекроют около дома №5. Ограничение будет действовать с 19 июля до 31 октября.