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Общество16 июля 2021 10:33

Татарстанские автоинспекторы ловят нарушителей с помощью аэростата: как происходит процесс

С начала 2021 года удалось выявить 37 нарушений
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА.

Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА.

Татарстанские автоинспекторы проводят работу по профилактике аварийности на дорогах республики с применением летательных аппаратов. Данный способ позволяет эффективно пресекать административные правонарушения,в том числе и нарушения, связанные с выездом на встречную полосу.

- В текущем году при взаимодействии с Росгвардией с применением аэростата было проведено 5 профилактических мероприятий, в ходе которых пресечено 37 нарушений Правил дорожного движения, из них 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, также задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД республики.