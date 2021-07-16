Пять трамваев в Ульяновске временно изменят маршрут: как будут ходить вагоны

По измененному маршруту будут курсировать трамваи №1, 4, 9, 10 и 22. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей в районе остановки «Дом Ленина» с 9:00 16 июля до 25 июля включительно будет закрыто движение трамваев по улице Железной Дивизии в сторону северной части города.

Таким образом, трамвай маршрута №1 будет ходить от микрорайона «Огни Севера» до конечной станции «Дамба» и обратно.

Трамвай №4, двигаясь стороны Железнодорожного района, будет проезжать через улицы Минаева, Пушкарёва, Карла Маркса, Можайского, Марата, остановку «Дамба», улицу Ленина и далее по маршруту.

Трамвай №22 при движении из Засвияжья в сторону северной части Ульяновска также пойдёт по улицам Пушкарёва, Карла Маркса, Можайского, Марата, остановку «Дамба», улицу Ленина и далее по маршруту.

Вагоны трамваев №9 и 10 прекратят заезд на станцию «Дамба», курсируя по кольцевому маршруту.