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Здоровье15 июля 2021 18:54

В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 575.

Число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 575.

Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 15 июля, в республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 88-ми и 60-ти летние женщины, а также 64-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 575.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения. В 18 из них люди были госпитализированы, а в 33-х – пациенты получают лечение на дому.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 23 098 человек, 20 662 из них смогли выздороветь.