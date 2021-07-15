В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 575. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 15 июля, в республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 88-ми и 60-ти летние женщины, а также 64-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 575.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения. В 18 из них люди были госпитализированы, а в 33-х – пациенты получают лечение на дому.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 23 098 человек, 20 662 из них смогли выздороветь.