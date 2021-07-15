«Спартак» уверенно обыграл «Рубин» на Кубке Матч Премьер со счетом 4:0

По мнению тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, в игре команды пошел брак. Фото: официальный сайт ФК "Рубин"

Накануне в Москве «Спартак» одержал крупную победу над «Рубином»: встреча на Кубке Матч Премьер закончилась со счетом 4:0.

Первый гол в игре был забит уже на десятой минуте матча. Джордже Деспотович задел ногу Георгия Мелкадзе, за что арбитр назначил пенальти. Он был успешно реализован Виктором Мозесом.

Почти сразу после перерыва спартаковцы в течение семи минут один за другим забили еще три мяча. Так, Александр Соболев не промахнулся, ударив с линии штрафной. Далее отличился Роман Зобнин, когда обыграл Юрия Дюпина и отправил мяч в пустые ворота. Заключительный гол точным ударом со штрафного принадлежит Георгию Джикие.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недовольство поведением своих подопечных во втором тайме. По его мнению, после первого отрезка игры, который для казанцев был содержательным и качественным, пошел брак.

Отметим, после этого поражения «Рубину» предстоит сыграть с «Сочи», матч назначен на 17 июля. А вот победа красно-белых – уже вторая за турнир, почти обеспечила им триумф.