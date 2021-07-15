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Происшествия15 июля 2021 17:32

В Татарстане на отца завели уголовное дело за то, что он проломил череп своей двухмесячной дочке

Бабушка ребенка не хотела отдавать его мужчине, но тот взял младенца силой
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 26-летнего жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, 28 июня в 31 комплексе Набережных Челнов выпивший мужчина зашел к себе в квартиру. Там в этот момент находились его теща, а также его двухмесячная дочь.

Ребенок плакал, и отец решил его успокоить. Но бабушка девочки, видя, что мужчина пьян, не отдавала ее. Родитель силой забрал младенца и на руках понес его на балкон. При этом мужчина несколько раз задел головой ребенка дверные косяки. В результате чего у девочки потом был диагностирован перелом черепа.