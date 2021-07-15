В Казани стартовал отбор на должность председателя комитета по транспорту

Заявки на должность председателя Комитета по транспорту Казани исполком города будет принимать до 3 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани стартовал отбор кандидатов на должность председателя комитета по транспорту. Заявки от соискателей будут приниматься до 3 августа.

Чтобы стать участником отбора, кандидат должен заполнить анкету и разработать проект по развитию транспортной системы города. В нем претенденту на должность следует обозначить проблемы отрасли и предложения по их решению.

Требования к кандидатам – высшее образование, стаж муниципальной службы от одного года и больше, либо стаж работы по специальности или направлению подготовки не менее двух лет.

В рамках данного отбора кандидаты встретятся с экспертами в транспортной отрасли, будут презентовать свои проекты, решать кейсы и примут участие в ассессмент-сессии. Финалисты встретятся с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.