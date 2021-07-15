Владелец «Спартака» Леонид Федун о минувшем матче: «Рубин» поддавался»

Федун считает, что игроки казанского клуба выложились не до конца из-за предстоящего Чемпионата России. Фото: spartak.com

Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун высказался о прошедшей накануне встрече с «Рубином». Он считает, что игроки казанского клуба выложились не до конца из-за предстоящего Чемпионата России.

Федун заявил, что «Рубин» поддавался во время игры со «Спартаком». Журналисты поинтересовались, играли ли красно-белые «на расслабоне». Владелец клуба ответил, что «на расслабоне» встречу провели как раз рубиновцы. Он предположил, что они так играли из-за предстоящего матча в первом туре Премьер-лиги страны, где команды снова сойдутся 24 июля.

Напомним, «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 4:0 в матче предсезонного турнира, тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выразил недовольство игрой своих подопечных.