Рейс Казань – Анталья: 220 пассажиров ждали вылета почти 14 часов

Сообщается, что во время ожидания пассажиров обеспечивали напитками и горячим питанием.

Самолет в Анталию (Турция) из аэропорта Казани должен был вылететь в 1.30 14 июля, но что-то пошло не так. Рейс отменили. 220 пассажиров, в том числе 52 ребенка, вынуждены были ждать довольно долгое время, а именно 13 часов и 45 минут. Пол данному факту проводится проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

- Причиной задержки стала техническая неисправность, в результате которой была проведена замена воздушного судна на резервное. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, результаты которой находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, - отметили в надзорном ведомстве.

Известно, что пассажиры задержанного рейса были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием, из них 22 человека размещены в комнате матери и ребенка, а также в гостинице.