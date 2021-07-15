В Казани из-за отравления детей задержан зам главного инженера аквапарка «Ривьера»

Следствие полагает, что именно он виноват в произошедшем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Казани продолжается расследование уголовного дела об отравлении посетителей аквапарка «Ривьера». В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заподозрили 52-летнего зам главного инженера развлекательного заведения. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

Напомним, 12 июля в Казани в аквапарке «Ривьера» парами хлора отравилось пять детей и одна женщина. Всех их в срочном порядке доставили в больницы. В результате в реанимации оказался 9-летний мальчик. Его пришлось даже подключать к кислородной маске. Сейчас в этом уже нет необходимости и ребенок переведен в обычную палату. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации.

По версии следствия, произошедшее стало возможным из-за того, что зам главного инженера аквапарка «Ривьера» не проконтролировал должным образом подготовку воды, в том числе и уровень дезинфицирующих средств в ней.