В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и один мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля в республике были подтверждены еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 88-ми, 69-ти, 62-х и 53-х летние женщины, а также 73-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 572.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявили 47 новых случаев заражения. 12 человек были госпитализированы, а 35 получают лечение на дому. Всего в Татарстане зафиксировано 23 047 случаев коронавируса, в 20 621 из них люди смогли выздороветь.