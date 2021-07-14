«Ак Барс» заключил соглашение с канадцем Джорданом Уилом

В «Ак Барсе» уверены – навыки канадца, в частности, хорошая скорость помогут ему быстро адаптироваться в КХЛ. Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Состав «Ак Барс» пополнился новым хоккеистом – канадцем Джорданом Уилом. 29-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом на два года. Сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Там отметили, что Джордан Уил хорошо разыгрывает большинство, умеет держать шайбу и способен брать игру на себя. В «Ак Барсе» уверены – навыки канадца, в частности, хорошая скорость помогут ему быстро адаптироваться в КХЛ.

До «барсов» Уил играл в Американской хоккейной лиге за «Лаваль Рокет». Его средний показатель за матч составляет +4.

За свою карьеру в НХЛ Джордан Уил отыграл 218 матчей, набрав 69 (32+37) очков, а также трижды выходил на лед в розыгрыше Кубка Стэнли.