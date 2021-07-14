С 1 июля на дорогах Татарстана специальные камеры зафиксировано более 6 000 автомобилей, где не использовались ремни безопасности

Был расширен функционал существующих камер. Фото: скриншот с видео

С 1 июля 2021 года в Татарстане у дорожных комплексов фото- и видеосъемки был расширен функционал. А именно они стали автоматически фиксировать такое нарушение, как не пристегнутый ремень в машине. Причем это касается как водителя, так и пассажира.

- С начала работы приборами было зафиксировано более 6 тысяч таких нарушений, - отмечает начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Татарстана Айрат Насыров.

За это для автомобилистов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Система автоматически фиксирует нарушение. Фото: скриншот

Как отмечают в ГИБДД Татарстана, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. А при опрокидывании автомобиля пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.