В Татарстане из-за жары и засухи режим ЧС ввели в 42 районах

Чтобы поправить ситуацию нужен затяжной дождь, которые должен идти минимум сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 июля, в время прямого эфира в соцсетях глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что в связи с жарой и засухой режим ЧС ввели уже в 42 из 43 районов республики. По его словам, это не сделано лишь в Дрожжановском районе, но если существующая погода продержится и дальше, то данный режим введут и там. Напомним, ранее в Татарстане из-за жары и засухи он был объявлен в 38 районах.

Министр также отметил, что 2021 год стал сложным для сельского хозяйства региона. Отсутствие продуктивных осадков и аномальная высокая температура воздуха внесли свои корректировки, чтобы поправить ситуацию нужен затяжной дождь, которые должен идти минимум сутки.