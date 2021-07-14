Казанский «Рубин» и шотландский «Селтик» договорились о переходе Старфельта за 5 миллионов евро

Футболист играл за «Рубин» с 2019 года. Фото: официальный сайт ФК "Рубин"

Защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт готовится к трансферу в шотландский «Селтик». Клубы договорились о переходе 26-летнего футболиста за 5 миллионов евро. Сообщает Sports.ru.

Условия контракта с Старфельтом обговорили уже неделю назад. В ближайшее время «Селтик» официально объявит о новом игроке команды.

Футболист играл за «Рубин» с 2019 года. Тогда трансфер Старфельта из шведского «Гетеборга» обошелся казанскому клубу примерно в 1 миллион евро.