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Общество14 июля 2021 12:22

В Татарстане назвали вакцину от коронавируса, которая лучше остальных подходит аллергикам

Как оказалось, дело в пептидах и белках
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане используются три вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Татарстане используются три вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 14 июля, во время прямого эфира в соцсети глава центра аллергологии и иммунологии казанской больницы №7 Гузель Закирова назвала вакцину от коронавируса, которая лучше остальных подходит аллергикам.

Так, по ее словам, этой категории пациентов нужно прививаться именно «Спутником V». Дело в том, что, в отличие скажем от «ЭпиВакКороны», в нем не содержится пептидных антигенов, то есть белковых включений.

Меньше всего аллергикам подходит вакцина «КовиВак». Как объяснила Гузель Закирова, этот препарат противопоказан тем, у кого уже имелись анафилактические шоки на лекарства.

При этом независимо от того, какой вакциной привился аллергик, все равно нужно учитывать реакцию после первой инъекции. Так, по словам Закировой, если место укола выделяется на более чем семь сантиметров, наблюдается гипертермия и судороги, то нужно обратится к аллергологу и пока не делать вторую инъекцию. Тут лучше обсудить со своим лечащим врачом возможность использовать другую вакцину.