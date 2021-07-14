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Общество14 июля 2021 11:53

В 2022 году в Татарстане благоустроят 200 дворов

В их выборе участвовали 170 тысяч жителей республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дополнять указанный перечень будут администрации районов после мониторинга состояния дворов

Дополнять указанный перечень будут администрации районов после мониторинга состояния дворов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Татарстане определили 200 дворов для приоритетного благоустройства в 2022 году. Их выбирали 170 тысяч жителей региона, участвовавших в голосовании. Сообщает фонд «Институт развития городов Татарстана».

В списке на благоустройство значатся 65 дворов Казани, по 18 – в Набережных Челнах и Зеленодольском районе. 15 дворов обновят в Нижнекамском районе и по девять дворов – в Альметьевском и Чистопольском районах. Полный список адресов доступен здесь.

Всего на голосование выносили почти 4,8 тысячи дворов. В каждом конкретном случае жители заполняли анкеты с указанием существующих проблем. Эти замечания будут учтены проектировщиками во время создания схем благоустройства.

К слову, дополнить уже составленный список могут администрации районов после того, как проведут свой мониторинг состояния дворов. Так, это уже сделали в Дрожжановском районе - один двор, Камско-Устьинском районе - три двора, Ютазинском районе - два двора. В 2022 году запланирован их завершающий этап обновления.