В Альметьевском районе восемь человек заразились коронавирусом после прививки

В Альметьевском кожвендиспансере снова развернули госпиталь для коронавирусных больных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Альметьевском кожвендиспансере вновь перепрофилировали в госпиталь для коронавирусных больных. Как рассказала во время прямого эфира с главой района заведующая ЦРБ Вера Головина, на местности наблюдается увеличение темпов прироста числа заразившихся. Так, из них 18 человек находятся сейчас в реанимации, а 14 пациентов и вовсе подключены к аппаратам ИВЛ. У каждого третьего поражено 50% легких.

Также по словам Головиной, в Альметьевском районе коронавирусом заболели восемь местных жителей, которые сделали себе прививку. Один из них заразился уже после второй инъекции. Всех этих пациентов пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. У них поражение легких не превышает 25%.