Дома, торговые центры, гостиницы и банки в центре Казани почти нас утки оставят без воды

Воду отключат с 9.00 15 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Десятки домов и заданий в центре Казани почти на сутки отключат от воды. А все из-за аварийно-ремонтных работ по замене запорно-регулирующей арматуры по адресу: ул.Баумана, 48.

Так, с 9.00 15 июля до 6.00 16 июля воды не будет по следующим адресам:

ул.Астрономическая, 7, 8/21 (гостиница), 9/62, 10, 11/29, 13/30;

ул.Баумана, 13, 15, 17, 19/16б (гостиница), 21, 23, 25, 27, 29/11, 33, 33а, 35, 37 (Национальный банк РТ), 40, 41, 42, 43, 44/8 (культурно-развлекательный центр), 45, 47 лит.13, 47/9 (гостиница), 48 (театр им.Качалова), 49, 50, 51, 54, 56, 58, 58а, 60 (гостиница), 62/9, 64, 66, 68 (гостиница), 70, 70а, 72, 74, 76, 78 корп.1-2; 78, 80/7 (гостиница), 82 (торговый центр), 86;

ул.Джалиля, 8/44;

ул.Островского, 39/6 (гостиница), 43/5;

ул.Профсоюзная, 16а, 16б/19, 20, 23/12, 25/15, 30/13 (гостиница), 34, 36, 48/10, 50/13;

ул.Пушкина, 5/43, 9, 11, 13/50, 15/25, 19, 21, 21а;

ул.Университетская, 6/39, 12/23, 7/80, 9/47, 10/48, 10а.

- Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступившим заявкам, которые будут приниматься телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».