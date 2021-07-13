В день празднования Курбан-байрам - 2021 в Казани до мечетей организуют дополнительные автобусы

20 июля в Татарстане является нерабочим праздничным днем Фото: Евгения БУБЛИК

20 июля автобусы и троллейбусы Казани будут доставлять верующих к мечетям на праздничную молитву в честь Курбан-Байрам - 2021.

Так, к началу праздничного вагаза - к 3:30, к мечетям можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89 и 91, а также на троллейбусах маршрутов №1, 2 и 12.

Курсировать общественный транспорт будет по воскресному графику.