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Происшествия13 июля 2021 15:09

СУ СКР Татарстана: мать «воспитывала» своих дочерей, запирая их в предбаннике

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 39-летней жительницы одной из деревень Актанышского района было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», сообщает СУ СКР Татарстана.

- Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности, и данная семья состоит на учете ввиду злоупотребления женщиной спиртными напитками, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела по пьяни более 1,5 часов удерживала своих 14-ти и 8-ми летних дочерей в предбаннике частного домохозяйства. По предварительным данным, женщина таким образом их «воспитывала». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.