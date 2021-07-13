СУ СКР Татарстана: мать «воспитывала» своих дочерей, запирая их в предбаннике

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 39-летней жительницы одной из деревень Актанышского района было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», сообщает СУ СКР Татарстана.

- Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности, и данная семья состоит на учете ввиду злоупотребления женщиной спиртными напитками, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела по пьяни более 1,5 часов удерживала своих 14-ти и 8-ми летних дочерей в предбаннике частного домохозяйства. По предварительным данным, женщина таким образом их «воспитывала». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.