Александр Бастрыкин взял под контроль расследовние уголовного дела об отравлении детей в аквапарке «Ривьера» в Казани

Председатель Следственного комитета России поручил своим подчиненным доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Фото: СУ СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным доложить обо всех обстоятельствах отравления пяти детей и одной женщины, которое произошло 12 июля в аквапарке «Ривьера» в Казани.

- Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела в Татарстане, - сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, по факту отравления людей в Казани, предположительно хлоркой, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В больницы попали пятеро детей и одна женщина. В итоге родители чевтерых из ребят, а также взрослая пострадавшая, отказались от госпитализации. Сложнее дело обстоит с девятилетним мальчиком. Он был доставлен в реанимацию Детской республиканской клинической больницы. Из-за тяжести состояния ребенка его решено было подключить к аппарату высокопоточной назальной оксигенации - кислородной маске.