Жители Чебоксар выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Мэрия Чебоксары

Выбрано место установки памятной стелы в честь присвоения Чебоксарам звания «Город трудовой доблести», сообщает администрация города.

На выбор местным жителям предлагали четыре локации: площадь перед Главпочтамтом, парк «Победа», площадь перед железнодорожным вокзалом, территория на пересечении Президентского бульвара и 30-й автодороги.

Лидером народного голосования стала площадь перед Главпочтампом. За это место отдали голоса почти 40.66% местных жителей. На втором месте оказался парк «Победа», у него 25.57% голосов. На третьем и четвертом месте площадь перед железнодорожным вокзалом, территория на пересечении Президентского бульвара и 30-й автодороги, у них 20.44% и 11.05% голосов соответственно

Но окончательное решение по месту размещения памятной стелы все же примет управление архитектуры и градостроительства Чебоксар.