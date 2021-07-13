За сутки в Татарстане выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

В этот раз в больницу пришлось увезти 12 инфицированных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в республике выявили 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Татарстана.

- Три из них являются завозными, а 40 – контактными, - отметили в ведомстве.

В этот раз в больницу пришлось увезти 12 инфицированных, оставшийся 31 пациенты будут получать лечение на дому. Что касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за эти сутки большая часть зараженных была выявлена в Казани и Набережных Челнах – 20 и шесть человек соответственно.

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекцию обнаружили у 23 000 человек, 20 570 из них смогли победить болезнь, а 567 скончались.