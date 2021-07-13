В Казани уличный артист сможет выступать в определенном месте только 2 часа

Благодаря этому на пешеходной улице Баумана может появиться творческое разнообразие. Фото: Алина НИЗАМОВА

В мэрии Казани определили 35 мест, где уличные артисты и не только смогут себя проявить, причем бесплатно, но только в течение 2 часов. Новый документ, над которым местные власти работают уже некоторое время, должен урегулировать ситуацию с выступлениями. Об этом сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Для этого решили создать специальное мобильное приложение. В нем планируется определить места исходя из категории– музыкант, театральное искусство, художник или услуги по фотографированию. При этом контролировать жанр или стиль исполнения артистов никто не будет

- Мы не хотели бы заниматься цензурой и выбором программы для артистов. Мы не хотели идти по примеру других городов, где создаются художественные советы. Каждый занимается творчеством так, как хочет, главное – не призывать к расизму, экстремизму, – отметил Азат Абзалов.

По его словам, созданный документ может в последствие постоянно меняться, совершенствоваться исходя, в том числе, и пожеланий самих артистов. Новый регламент также позволит контролировать деятельность ростовых кукол. Так, при нарушении правил поведения им будут предложены другие места или их вообще исключат из создаваемого приложения.

Как отметил Абзалов, документ регулирующий деятельность уличных артистов разработан и сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.