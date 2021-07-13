В Зеленодольске из озера Гаринское водолазы достали тело мужчины

Место, где погиб человек, не оборудовано для купания. Фото: МЧС Татарстана

Днем 12 июля в экстренные службы Татарстана от очевидца поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на озере Гаринское в районе улицы Сайдашева утонул мужчина. Сообщает МЧС Татарстана.

- Данное место не оборудовано для купания, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

На место происшествия выехала водолазная группа спасателей ЗПСО №2. Они смогли найти тело 33-летнего мужчины в 15 метрах от берега и на глубине шести метров. Погибшего доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.