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Происшествия13 июля 2021 9:55

В Зеленодольске из озера Гаринское водолазы достали тело мужчины

Его передали сотрудникам правоохранительных органов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Место, где погиб человек, не оборудовано для купания.

Место, где погиб человек, не оборудовано для купания.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 12 июля в экстренные службы Татарстана от очевидца поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на озере Гаринское в районе улицы Сайдашева утонул мужчина. Сообщает МЧС Татарстана.

- Данное место не оборудовано для купания, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

На место происшествия выехала водолазная группа спасателей ЗПСО №2. Они смогли найти тело 33-летнего мужчины в 15 метрах от берега и на глубине шести метров. Погибшего доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.