В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 567

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике подтверждены еще две смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 72-х и 68-ми летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 567.

Отметим, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая заболевания. 24 инфицированным понадобилась госпитализация, еще 28 пациентов будут лечится на дому. Всего же в республике было зарегистрировано 22 957 случаев коронавируса, в 20 455 из них людям удалось выздороветь.