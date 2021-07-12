В Ульяновске из-за долгов может сорваться капремонт домов

Из-за роста цен на стройматериалы сметы проектов стали экономически невыгодными, да и долги ответственного ведомства отпугивают подрядчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске выполнение капитального ремонта, запланированного на 2021 год, оказалось под угрозой срыва. По программе Фонда модернизации ЖКХ подрядчики начали работу лишь в пяти домах из 34 намеченных. Об этом стало известно во время заседания по комплексному развитию Ульяновской области.

Мэр города Дмитрий Вавилин обозначил две причины возникновения проблемы. Во-первых, из-за роста цен на стройматериалы сметы проектов стали экономически невыгодными. Во-вторых, долги Фонда модернизации ЖКК, которых накопилось уже прилично, отпугивают подрядчиков.

По словам Вавилина, чтобы закончить ремонт полностью, нужно еще 1,5 миллиарда рублей. Он считает, что оперативно погасить те же долги Фонда может помочь федеральный центр.

Мэр обратился к врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских с просьбой подключиться к решению проблемы. Тот, в свою очередь,заверил, что на этой неделе совместно с руководителями профильных ведомств будут приняты и озвучены соответствующие решения по озвученным вопросам.