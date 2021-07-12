Руководство исполкома Набережных Челнов похвасталось ходом капремонта домов, но отхватило замечание за ход земляных работ

Всего ремонту в рамках программы подлежат 150 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт домов в Набережных Челнах, запланированный на 2021 год, реализован на 64%. Об этом сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании доложил зам главы города Илья Зуев. Всего в программу в это раз вошли 150 домов.

Зуев отметил, что строительно-монтажные работы идут в хорошем темпа, погода не представляет преград. Он также заверил, что рабочие укладываются в установленные сроки.

Однако другое направление – проведение земляных работ, вызвало недовольство мэра города. Наиль Магдеев обвинил некоторых подрядчиков, в частности, тех, кто занимается заменой теплотрасс, в недобросовестном и медлительном выполнении обязанностей. Градоначальник считает, что выделенные им сроки слишком большие, поэтому они спокойно позволяют себе приостанавливать работу в выходные дни и вечернее время.

Магдеев сделал замечание и Илье Зуеву, и его начальнику – руководителю Исполкома города Фариду Салахову, призвав их сократить сроки ордеров на земляные работы.

Мэр Набережных Челнов также подчеркнул, что к сентябрю – началу учебного года, эти работы, в том числе по обновлению дорожного и тротуарного покрытия, должны быть закончены.