Общественный транспорт в Ульяновске будет ходить до часу ночи

С 12 июля после 22:00 общественный транспорт начнет работать по новому расписанию Фото: Евгения БУБЛИК

С 12 июля после 22:00 общественный транспорт начнет работать по новому расписанию. Изменения коснутся работы наиболее востребованных среди горожан маршрутов.

Трамваи №4 и №22 будут следовать с интервалом движения в 25 минут с заездом последнего вагона в депо в будние дни в 0:53 (в выходные – в 0:22) и 0:47 (0:50).

Троллейбусы №5 и №6, №12 с интервалом в 25-30 минут, с окончанием движения в будние дни в 0:34 (в выходные – в 0:06) и 0:22 (в выходные – в 0:39).

Автобусы №30 будут отправляться в 20:03, 21:00, 22:00 и 23:00, а в обратную сторону в 21:05, 21:50, 22:50 и 23:50.