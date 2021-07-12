В Казани менее чем за неделю на новый единый номер поступило более 500 заявок на отлов бродячих собак

Сколько именно из этих заявок выполнено пока не сообщается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали известны первые итоги работы нового единого номера телефона, по которому жители Казани могут оставить заявку на отлов бродячих собак.

Как сообщил 12 июля на аппаратном совещании в мэрии города зам руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин, за неполную неделю – с 7 июля, от горожан поступило уже 530 обращений.

- Большое количество заявок на отлов бродячих собак говорит об актуальности проблемы, решение которой требует времени, - сказал на это руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Правда, по его словам, одним щелчком пальцев этот вопрос не решится. Дело в том, что местные власти скованы пока несовершенным законом об обращении с бездомными животными.

– У нас до сих пор есть много людей, которые считают, что надо просто уничтожить всех животных и поставить точку. Несмотря на огромное количество неизвестных в этом уравнении, мы все-таки приняли решение заняться этой проблемой, а не ждать у моря погоды. Будем делать то, что в наших силах в рамках закона, - отметил Гафаров.

Напомним жители Казани по вопросам отлова бездомных собак теперь могут обращаться по телефону: +7 (843) 222-0-444. Он работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимает робот. После звукового сигнала он просит представиться и подробно описать, где именно было замечено животное без хозяина. Все полученные сообщения поступают в комитет ЖКХ Казани, а оттуда в специализированную организацию.